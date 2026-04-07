Un nuovo volume approfondisce la cucina di montagna, concentrandosi sulle tradizioni alimentari delle valli bergamasche. Il libro scritto dal presidente di un'associazione dedicata al settore alimentare analizza l'evoluzione delle coltivazioni e delle ricette locali, evidenziando le peculiarità della gastronomia contadina alpina. La pubblicazione si propone come un documento che raccoglie conoscenze e pratiche culinarie tramandate nel tempo.

LETTURE. Nel libro del presidente di Michele Corti «L’alimentazione contadina alpina» si racconta l’evoluzione e le particolarità delle coltivazioni e della gastronomia locale nelle valli bergamasche. La Svizzera, insieme a Francia, Italia e Slovenia, ha candidato il patrimonio alimentare delle Alpi nella lista del Patrimonio immateriale Unesco. Il riconoscimento seguirebbe, se l’iter andasse a buon fine, quello ottenuto lo scorso anno dalla Cucina italiana, e andrebbe a valorizzare il lavoro di contadini e contadine che negli anni hanno selezionato varietà e razze e hanno escogitato forme diversificate, adattate all’ambiente naturale e sociale, per trasformare, conservare, utilizzare le materie prime. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non solo polenta, la cucina di montagna è un patrimonio di gusto e saperi

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POLENTA E FUNGHI la Ricetta Facile di Buon'Idea

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Non solo polenta, la cucina di montagna è un patrimonio di gusto e saperiNel libro del presidente di Michele Corti «L’alimentazione contadina alpina» si racconta l’evoluzione e le particolarità delle coltivazioni e della gastronomia locale nelle valli bergamasche. ecodibergamo.it

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Per una sana, golosa e nutriente colazione vi suggerisco le ciambelle di polenta e cioccolato. Ottime da inzuppare nel latte, una tira l’altra! #rafanoecannella #colazione http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/ciambelle-polenta-cioccolato/ - facebook.com facebook