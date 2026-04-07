Non solo polenta la cucina di montagna è un patrimonio di gusto e saperi
Un nuovo volume approfondisce la cucina di montagna, concentrandosi sulle tradizioni alimentari delle valli bergamasche. Il libro scritto dal presidente di un'associazione dedicata al settore alimentare analizza l'evoluzione delle coltivazioni e delle ricette locali, evidenziando le peculiarità della gastronomia contadina alpina. La pubblicazione si propone come un documento che raccoglie conoscenze e pratiche culinarie tramandate nel tempo.
LETTURE. Nel libro del presidente di Michele Corti «L’alimentazione contadina alpina» si racconta l’evoluzione e le particolarità delle coltivazioni e della gastronomia locale nelle valli bergamasche. La Svizzera, insieme a Francia, Italia e Slovenia, ha candidato il patrimonio alimentare delle Alpi nella lista del Patrimonio immateriale Unesco. Il riconoscimento seguirebbe, se l’iter andasse a buon fine, quello ottenuto lo scorso anno dalla Cucina italiana, e andrebbe a valorizzare il lavoro di contadini e contadine che negli anni hanno selezionato varietà e razze e hanno escogitato forme diversificate, adattate all’ambiente naturale e sociale, per trasformare, conservare, utilizzare le materie prime. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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POLENTA E FUNGHI la Ricetta Facile di Buon'Idea
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Per una sana, golosa e nutriente colazione vi suggerisco le ciambelle di polenta e cioccolato. Ottime da inzuppare nel latte, una tira l’altra! #rafanoecannella #colazione http://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/ciambelle-polenta-cioccolato/ - facebook.com facebook