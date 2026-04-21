Non solo algoritmi | ecco perché il 21 aprile riscriviamo il futuro a partire dai banchi di scuola Il progetto di Save The Children

Il 21 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Innovazione e della Creatività, istituita dalle Nazioni Unite. In questa occasione, un'organizzazione dedicata ai diritti dei minori ha lanciato un progetto che coinvolge le scuole, con l’obiettivo di promuovere l’uso di strumenti innovativi e creativi nel percorso educativo. L’iniziativa si concentra sulla formazione di studenti e insegnanti, per favorire un approccio più dinamico e coinvolgente all’apprendimento.

Ogni 21 aprile, la Giornata Mondiale dell’Innovazione e della Creatività istituita dalle Nazioni Unite ci ricorda una verità semplice ma spesso dimenticata: il progresso non è fatto solo di processori più veloci o schermi più luminosi, ma di idee capaci di migliorare la vita delle persone e abbattere i muri dell’esclusione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “L’ Amore è”, martedì 21 a Villa Mazzarella il gala a sostegno di Save the ChildrenGrande attesa per “L’ Amore è”, il Charity gala a sostegno di Save the Children, l’Organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 opera in... A scuola di Gomorra: baby mafiosi e piccoli criminali in aumento esponenziale. Il report di Save The ChildrenChiamatelo effetto Gomorra, ma a 12 anni dalla prima messa in onda della serie televisiva, il report diffuso da Save the children dipinge un quadro...