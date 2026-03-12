A scuola di Gomorra | baby mafiosi e piccoli criminali in aumento esponenziale Il report di Save The Children

Un nuovo rapporto di Save the Children evidenzia un aumento significativo di baby mafiosi e piccoli criminali tra gli adolescenti italiani. Dal 2014 a oggi, i numeri di giovani coinvolti in attività violente o criminali sono cresciuti in modo esponenziale, con un incremento che preoccupa le autorità e gli educatori. La diffusione della serie televisiva Gomorra viene indicata come un possibile elemento correlato a questa tendenza.

Chiamatelo effetto Gomorra, ma a 12 anni dalla prima messa in onda della serie televisiva, il report diffuso da Save the children dipinge un quadro degli adolescenti italiani sempre più violento e criminale, numeri cresciuti in modo esponenziale dal 2014 a oggi. È quanto emerge dal rapporto ‘Dis(armati). Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà ‘, realizzata dal Polo Ricerca di Save the Children con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group Ets e diffuso oggi. Girano armati perché si sentono più sicuri. Il report mette a confronto alcuni dati, come quelli forniti dal Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A scuola di Gomorra: baby mafiosi e piccoli criminali in aumento esponenziale. Il report di Save The Children Articoli correlati In Italia aumentano i minori armati e le denunce per associazione mafiosa: il report di Save The ChildrenL'Italia è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi d'Europa, ma registra dal 2014 un aumento dei minori denunciati o... Violenza tra adolescenti, il report Save The Children: 1 su 4 l’ha subitaSave The Children riporta un nuovo studio denominato “Stavo solo scherzando”, dal quale emerge che un adolescente su 4 ha subito atteggiamenti... Una selezione di notizie su A scuola di Gomorra baby mafiosi e... Terremoto nelle Filippine: Save the Children, 2,7 milioni di bambini non sono ancora tornati a scuolaA una settimana dal devastante sisma che ha colpito le Filippine centrali, Save the children denuncia una situazione drammatica: circa 2,7 milioni di bambini, pari al 10% degli studenti del Paese, non ... agensir.it Pakistan: Save the children, 26 milioni di bambini fuori dalla scuola, spesa pubblica ai minimi. Servono investimenti urgentiIn Pakistan oltre 26 milioni di bambini – più di uno su tre – non hanno accesso all’istruzione, una delle percentuali più alte al mondo. A denunciarlo è Save the children, che lancia l’allarme: la ... agensir.it