Questa sera su RaiDue andrà in onda una nuova puntata di Belve, con interviste a personaggi noti. Tra i momenti più attesi c’è anche l’intervento di Elettra Lamborghini, che ha commentato in modo diretto alcuni aspetti della sua vita sentimentale. Nelle anticipazioni si legge che la cantante ha parlato delle difficoltà che incontra in relazioni intime e ha fatto riferimento a un’esperienza negativa con alcuni giovani di Miami.

Le anticipazioni di Belve sono esse stesse Belve? Puntuali come ogni lunedì-martedì, ecco che anche questa settimana pubblichiamo alcuni tra i momenti più interessanti delle interviste che vedremo questa sera su RaiDue, a partire da quella di Elettra Lamborghini. Dopo la mancata liberatoria nel 2022, la cantante torna a parlare con Francesca Fagnani che le chiede se la fase della bisessualità, dichiarata anni fa, sia passata: “Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi., ma manco se mi pagassero.”. E la giornalista: “Cioè non provava interesse nei loro confronti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti… I maschioni di Miami con la tartaruga? Manco se mi pagassero”: così Elettra Lamborghini

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L'intervista di Elettra Lamborghini a Belve questa sera in onda su Rai 2 facebook

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