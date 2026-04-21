Non si può asservire a logiche politiche il ruolo dell’avvocato

Un avvocato ha precisato che il ruolo professionale non può essere subordinato a logiche politiche. Ha anche sottolineato quanto sia articolata la normativa riguardante i programmi di rimpatrio assistito, spiegando che le persone straniere coinvolte si rivolgono alle autorità competenti per ricevere assistenza e tutela legale in situazioni complesse. La discussione si inserisce in un quadro di confronto tra aspetti legali e pratiche di gestione dei rimpatri.

PASTICCIACCIO BRUTTO Intervista all’ex guardasigilli e presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick sulla remigrazione introdotta dal governo PASTICCIACCIO BRUTTO Intervista all’ex guardasigilli e presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick sulla remigrazione introdotta dal governo Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «La disciplina dei programmi di rimpatrio assistito è molto complessa. Lo straniero si rivolge agli enti pubblici e privati presenti sul territorio per assumere una scelta consapevole tra la decisione di ritorno e l’accesso a servizi o percorsi di protezione alternativi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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