fondi montani no a logiche politiche

Mentre da Roma si aspettano decisioni importanti sulla montagna italiana, Maurizio Cadegiani, ex sindaco di Montecreto, critica la Regione Emilia-Romagna. Lancia l’allarme sulla mancanza di azioni contro la nuova classificazione dei comuni montani e sulla scarsa attenzione alla revisione del Fondo di Solidarietà nazionale, che penalizza molti paesi delle zone montane.

Mentre da Roma si attendono importanti decisioni per la montagna italiana, Maurizio Cadegiani, ex sindaco e ora capogruppo minoranza di Montecreto, accusa la Regione Emilia-Romagna di non contrastare la nuova classificazione dei comuni montani e non appoggiare la revisione del Fondo di Solidarietà nazionale che penalizza molti comuni montani. Due argomenti distinti ma che per Cadegiani avrebbero meritato un diverso approccio regionale. "Per la revisione del fondo si Solidarietà Nazionale -dice- ho portato io nei giorni scorsi un dossier al Ministero dell'Economia e delle Finanze, particolarmente interessato alla problematica della attuale ripartizione che -ad esempio- vede il Comune di Fanano versare ogni anno quasi un milione di euro che vanno a formare i 14 milioni che il comune di Modena percepisce annualmente.

La Regione Lazio ha assegnato fondi ai comuni montani, inclusa la provincia di Frosinone, tramite il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e l’avviso pubblico “Elios”.

