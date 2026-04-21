Non si ferma all' alt fugge e si nasconde in casa della sorella | arrestato ventenne ubriaco

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo stradale, fuggendo e nascondendosi in casa della sorella. Durante l’intervento, ha affermato di aver subito un furto del suo scooter, anche se questa versione non è stata confermata. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di fuga pericolosa, simulazione di reato e guida sotto l’effetto di alcol.

Fugge all'alt, si rifugia in casa della sorella e s'inventa il furto del suo scooter. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza. Oltre ai reati contestati, il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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