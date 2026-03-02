Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri di Zona 8, e successivamente si è schiantato con la vettura in una rotonda. Durante l'intervento, è stato rilevato che era sotto l’effetto di alcol. La scena si è svolta davanti agli agenti, che hanno visto il veicolo bruscamente cambiare direzione prima dell’incidente.

Il rosso bruciato sotto gli occhi dei ghisa di Zona 8. La fuga al successivo alt. Lo schianto alla rotonda. L’alcoltest che fa segnare valori di tre volte superiori al limite massimo. E le manette. Così ieri mattina è stato arrestato il trentottenne G.C.I., nativo di Torre Annunziata: è finito in camera di sicurezza sulla base del nuovo comma 7 bis dell’articolo 192 del Codice della strada, appena introdotto dal decreto Sicurezza del 24 febbraio. L’uomo è recidivo: nel recente passato, aveva già dovuto svolgere attività di pubblica utilità dopo essere stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Poco prima delle 8, gli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli hanno intimato l’alt al conducente dopo che quest’ultimo era passato col rosso al semaforo all’incrocio tra via San Romanello e via Novara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge all’alt e si schianta: "Era ubriaco". Arrestato

