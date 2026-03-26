Una docente accoltellata ha scritto una lettera aperta dal letto dell’ospedale, in cui afferma di non provare rancore nei confronti dell’aggressore e di stare accanto a lui, forse senza conoscere le motivazioni dell’attacco. La professoressa ha rivolto un ringraziamento a chi le ha espresso vicinanza e si è rivolta anche al giovane che le ha inferto le ferite.

Oggi, 26 marzo, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di terza media, a Trescore, è stata trasferita dalla Terapia Intensiva al reparto dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sta meglio e, tramite il suo avvocato Angelo Lino Murtas, ha voluto scrivere questi primi pensieri, che pubblichiamo integralmente. A tutti voi,adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. Sto dettando queste poche righe con la voce ancora flebile, al mio legale, ma con il cuore colmo di gratitudine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le prime parole della prof accoltellata: «Non provo rancore. Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, forse senza sapere perché»

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