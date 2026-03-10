Lillo Petrolo, noto attore e comico, ha dichiarato che il cemento gli provoca angoscia mentre il verde gli dà gioia, e ha espresso il desiderio di vivere in campagna. Dopo la partecipazione a Sanremo 2026, si prepara a cambiare scena ma manterrà il suo spirito, raccontando in un nuovo progetto intitolato La pelle del mondo.

È cambiato qualcosa oggi nel suo rapporto con la natura? «Mi sono sempre sentito vicino a una filosofia “pelle rossa”: un’idea di connessione totale con ciò che ci circonda. Quello che ho capito meglio grazie a Mancuso è il mondo delle piante. Oggi non strapperei neanche un’erbaccia dal pavimento». In tempi così complessi, come si può vivere davvero in equilibrio con l’ambiente? «Bisogna partire dal rispetto. Non esistono gerarchie: non c’è l’uomo sopra tutto, poi gli animali, poi le piante. Siamo un unicum. Tra l’altro, siamo anche gli ultimi arrivati» Le nuove generazioni sono davvero più attente all’ambiente? «Hanno più informazioni, vedono con i loro occhi cosa sta succedendo e sono preoccupati per il loro futuro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lillo Petrolo: «Il cemento mi dà angoscia, il verde gioia. Il mio sogno? Vivere in campagna»

