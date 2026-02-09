Wolverine | trapelata finestra d’uscita tra luglio e settembre 2026 Sony evita lo scontro con GTA 6

La data di uscita di Marvel’s Wolverine potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo alcune fonti, il gioco potrebbe uscire tra luglio e settembre 2026. Sony sembra voler evitare uno scontro diretto con GTA 6, programmando il lancio in un periodo più tranquillo. Per ora, niente conferme ufficiali, ma l’indiscrezione si fa sempre più insistente.

Marvel’s Wolverine, il nuovo titolo action di Insomniac Games, potrebbe avere una data di uscita più precisa di quanto si pensasse. Informazioni trapelate dal PlayStation Store latinoamericano suggeriscono che il gioco potrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2026, tra luglio e settembre, in una mossa strategica di Sony per evitare la concorrenza di GTA 6, previsto per novembre dello stesso anno. Questa finestra temporale si aggiunge alla conferma precedente di un lancio autunnale. L’indiscrezione, emersa nelle scorse ore, ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan e ha sollevato diverse riflessioni sull’approccio di Sony al mercato videoludico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Wolverine Trapelata

Sony ha rilasciato un video che presenta i principali giochi AAA in arrivo su PS5 nel 2026, tra cui titoli come Halo e Wolverine.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Wolverine Trapelata

Marvel's Wolverine rischia il rinvio? Ecco cosa ha dichiarato Sony...Nell'ultimo report finanziario, Sony ha chiarito quale sarà la finestra di lancio di Marvel's Wolverine, attesa esclusiva PS5. Dal momento che Marvel's Wolverine ha una finestra di lancio ma non una d ... msn.com