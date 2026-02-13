Madame torna live nel 2026 | annuncia il tour estivo italiano con 15 tappe tra luglio e settembre

Madame torna a esibirsi dal vivo nel 2026, dopo tre anni di assenza, perché ha deciso di condividere nuova musica con i suoi fan. La cantante ha annunciato un tour estivo in Italia, che include quindici concerti tra luglio e settembre, toccando città come Roma, Milano e Napoli. La notizia ha già suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori, pronti a riempire gli stadi e i palazzetti per ascoltare dal vivo le sue canzoni.

Madame Rompe il Silenzio: Il Tour Estivo e il Ritorno sul Palco Dopo Tre Anni. Madame annuncia un tour estivo in Italia con quindici date, dal 3 luglio al 13 settembre 2026. Il ritorno sul palco, dopo un periodo di tre anni dedicato principalmente a collaborazioni discografiche, segna una nuova fase per l’artista, attesa dal pubblico e dal mercato musicale. Un Periodo di Collaborazioni e l’Attesa dei Fan. Dopo aver conquistato il panorama musicale italiano con brani che hanno segnato un’epoca, Madame aveva rallentato l’uscita di materiale originale, concentrandosi su collaborazioni con altri artisti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su madame torna Il Volo annuncia il tour estivo nel 2026 ed europeo nel 2027 Il Volo annuncia le date del tour estivo 2026 e delle tappe europee del 2027, ampliando il loro calendario di concerti con nuove tappe nel mondo e in Europa. Geolier annuncia il tour estivo, ecco nuovi live, i biglietti Geolier svela le date del suo tour estivo 2026. Ultime notizie su madame torna Argomenti discussi: Madame svela con uno strano indizio la data di uscita del nuovo album; Madame. Omaggio danzato a Maria Callas in scena al Cinema Teatro Gobetti; Camilla Pandozzi torna con Madame il nuovo singolo pop europeo audace e cinematografico. Madame svela con uno strano indizio la data di uscita del nuovo albumMentre la lavorazione entra nel vivo per un'uscita prevista nel 2026, l'attenzione dei fan si sposta su un dettaglio cruciale: la data di uscita. rds.it CAMILLA PANDOZZI torna con il nuovo singolo “MADAME” https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2026/02/cover-scaled.jpg “Madame” segna il ritorno di Camilla Pandozzi in collaborazione con Cosmo Masiello. Il brano, pubblicato da Nextstop Mus - facebook.com facebook