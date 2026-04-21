Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti e aggiornamenti sul suo viaggio in Namibia. Durante il ritorno in aereo, si è mostrata visibilmente preoccupata, condividendo sui social alcuni momenti di disagio e paura mentre si trovava a bordo. La influencer ha documentato l’esperienza, senza fornire ulteriori dettagli, lasciando i follower a osservare le sue sensazioni in un momento di tensione durante il volo.

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha condiviso con la sua community piccoli frammenti del suo ultimo viaggio in Namibia. Tra safari, cieli infiniti e paesaggi desertici mozzafiato, il racconto social è stato quello di una pausa lontana dalla frenesia milanese, fatta di ritmi più lenti e momenti da assaporare fino in fondo. Ora, l’imprenditrice digitale è tornata in Italia: un ritorno alla realtà che, però, non è stato così soft: il volo verso l’Italia si è trasformato in un’esperienza tutt’altro che rilassante, complice il maltempo che ha reso il rientro decisamente più turbolento del previsto. Chiara Ferragni, paura sull’aereo di ritorno dalla Namibia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, paura in aereo durante il ritorno dal viaggio in Namibia

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