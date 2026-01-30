Donna non risponde ai familiari scatta l’allarme | intervengono i vigili del fuoco

Questa sera a Cava de' Tirreni i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via XXIV Maggio per aiutare una donna rimasta chiusa in casa e che non rispondeva ai familiari. La paura è salita quando nessuno è riuscito a contattarla, e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori per entrare nell’abitazione.

Paura, questa sera, in via XXIV Maggio a Cava de' Tirreni, dov'è stato necessario l'arrivo anche della Croce Rossa per trasportare la malcapitata in ospedale Paura, questa sera, in via XXIV Maggio a Cava de' Tirreni, dov'è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere una donna rimasta chiusa all’interno della propria abitazione e che non rispondeva alle chiamate dei familiari.A lanciare l’allarme sono stati proprio i parenti, preoccupati per il silenzio prolungato della donna e temendo un possibile malore. Sul posto sono giunti in breve tempo i caschi rossi con un’autopompa, insieme al personale sanitario della Croce Azzurra.🔗 Leggi su Salernotoday.it

