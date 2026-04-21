Parola di Antonio Conte. Che quando parla, a volte tuona. Per un allenatore dalla mentalità vincente come la sua, una stagione così piena di infortuni e rallentamenti è stata estenuante. Anche per questo, il tono è sempre stato duro e ogni concetto è stato espresso per avere un ritorno tangibile dalla squadra e dall'ambiente. Andiamo a ripercorrere le sue frasi più forti, partendo da un dato curioso: è dal 17 ottobre che non si presenta in conferenza stampa alla vigilia di una partita di campionato. Che il Napoli avrebbe dovuto sudare parecchio, l'allenatore già lo sapeva a inizio stagione. Prima della partita con la Fiorentina, a settembre, si era espresso così: "Questa sarà la stagione più difficile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non accompagno un morto", "la Nazionale dovrebbe pensare a me": l'anno di Conte nelle sue parole

After 11 years of love, she mocked his loyalty for another. He left, and now she's desperate.

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