Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn in vista della sfida contro il Napoli. Ha commentato la partita appena conclusa e ha parlato della prossima gara, sottolineando l’importanza di prepararsi al meglio. Le sue parole sono arrivate come una risposta alle recenti dichiarazioni di un altro tecnico.

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Milan contro il Torino, soffermandosi anche sulla prossima partita contro il Napoli. Il tecnico non ha nascosto la sua gioia per la vittoria rossonera di oggi prima del big match e ha affermato che l’obiettivo dei suoi sarà più proteggersi dalle squadre più in basso in classifica che puntare allo Scudetto. Allegri risponde a Conte: “Guardiamo dietro”. Allegri, nella sua intervista post-gara a Dazn si è soffermato sulla prossima partita contro il Napoli: “Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sarà sicuramente una bella serata di calcio fra la seconda e la terza in classifica”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri suona la carica in vista di Napoli-Milan: le sue parole sono una risposta a Conte

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