Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in Campania
Dopo oltre un mese di discussioni, i presidenti delle otto commissioni consiliari regionali in Campania sono stati finalmente decisi. Le nomine sono arrivate dopo un lungo confronto tra i gruppi politici, che hanno trovato un accordo condiviso. Ora, le commissioni potranno iniziare a lavorare con una guida chiara, senza più incertezze sulle presidenze.
