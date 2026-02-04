Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in Campania

Dopo oltre un mese di discussioni, i presidenti delle otto commissioni consiliari regionali in Campania sono stati finalmente decisi. Le nomine sono arrivate dopo un lungo confronto tra i gruppi politici, che hanno trovato un accordo condiviso. Ora, le commissioni potranno iniziare a lavorare con una guida chiara, senza più incertezze sulle presidenze.

Regione, decisi i presidenti e i vice delle varie commissioni

Consiglio regionale della Toscana: insediate le commissioni consiliari. Ecco i nomi di presidenti e componenti

