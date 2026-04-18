Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale

A Caserta è stato istituito il primo Osservatorio dedicato ai diritti delle persone private della libertà personale nella provincia. La creazione di questa struttura è stata promossa dal Garante provinciale, Don Salvatore Saggiomo, che ha sottolineato l'importanza di monitorare e tutelare i diritti di chi si trova in questa condizione. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento dedicato a questa categoria di persone e garantire un’attenzione costante alle loro esigenze.

della Provincia, iniziativa promossa e fortemente voluta dal Garante provinciale, Don Salvatore Saggiomo. L’Osservatorio nasce come organismo stabile di studio, monitoraggio e proposta, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali negli istituti penitenziari del territorio e di promuovere un modello di esecuzione penale orientato alla legalità costituzionale, al reinserimento sociale e alla responsabilità istituzionale condivisa. La presentazione è avvenuta nel corso di una tavola rotonda che ha riunito, per la prima volta in...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale Notizie correlate Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provinciaA sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano, che ha evidenziato l’importanza di... Nasce il Primo Osservatorio nazionale sulle Media Relations musicaliIl mercato discografico italiano, nonostante i volumi record di produzione legati alla saturazione digitale, si scontra con un’inefficienza... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Caserta, nasce l’Osservatorio Don Peppino Diana per vigilare sui diritti dei detenuti |; La Reggia di Caserta cerca il nuovo direttore: pubblicato il bando; Caserta, Georges Simenon autore di Maigret con la Royal di U. Di Donato; Caserta / Provincia. Nasce nuova area politica del PD: giovedì 16 aprile iniziativa con Tartaglione, Villani, Lombardi, Dinacci e Stumpo. Caserta, più di tremila persone in piazza a sostegno di Gaza e della FlotillaCaserta ha risposto all’appello dello sciopero generale con una mobilitazione che non si vedeva da decenni. Più di tremila persone sono scese in piazza sventolando le bandiere della Palestina e della ... napoli.repubblica.it Sostegno alla genitorialità dei detenuti e tutela dei minori Il Comune di Latiano ha aderito al Protocollo di intesa promosso dall’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, con un obiettivo chiaro: mettere al centro i diritti dei bambini. facebook