Il Consiglio Provinciale di Avellino ha approvato all’unanimità l’istituzione del Garante dei diritti delle persone disabili, su proposta del consigliere Franco Di Cecilia, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e l’assistenza per chi ha bisogni speciali.

Il Consiglio Provinciale di Avellino, su iniziativa del consigliere Franco Di Cecilia, ha approvato all'unanimità l'istituzione del Garante provinciale dei diritti delle persone disabili ed il relativo regolamento. Si tratta di un'importante figura di riferimento per tanti cittadini e famiglie, trait d'union tra questi e le istituzioni. Con questo provvedimento la Provincia intende anche sensibilizzare i Comuni ad assumere analoghe iniziative e a raccordarsi col Garante provinciale, allo scopo di promuovere una maggiore inclusione personale e sociale del disabile, autentica cartina di tornasole dei livelli democratici di una comunità.

© Anteprima24.it - Provincia, istituito il Garante dei diritti delle persone disabili

