Il giardino è inutilizzabile da mesi monta la protesta dei genitori dei piccoli al nido Mongolfiera
"A mesi dall’inizio dell’anno educativo il giardino del nido d’infanzia Mongolfiera di Santarcangelo di Romagna continua a presentare gravi criticità". A denunciare la situazione sono i genitori dei piccoli che frequentano la struttura che, in una nota stampa, spiegano come “La porzione più grande dell’area esterna, quella destinata ai giochi, risulta di fatto inutilizzabile, con attrezzature rotte o accantonate, erba alta e spazi poco curati”. Una situazione che, secondo i genitori dei bambini iscritti, “rende molto difficile per i piccoli uscire all’aperto durante la giornata al nido”. L'asilo ospita tre sezioni: Leprotti, Coccinelle... 🔗 Leggi su Riminitoday.it
