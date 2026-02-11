Concorso dirigenti scuola | la legge di bilancio riduce i posti e monta la protesta dei vincitori

I dirigenti scolastici vincitori del concorso ordinario scendono in piazza dopo le novità approvate nella legge di bilancio. La riduzione dei posti prevista dalla normativa ha scatenato una serie di proteste tra chi ha appena ottenuto il ruolo e ora si trova davanti a un futuro incerto. Le manifestazioni si stanno moltiplicando in diverse città italiane, mentre i diretti interessati chiedono chiarimenti e una revisione delle decisioni prese. La tensione cresce, e si aspettano incontri tra rappresentanti sindacali e il ministero dell’Istruzione per trovare una soluzione.

Un'ondata di proteste si solleva tra i dirigenti scolastici vincitori del concorso ordinario a seguito di una recente modifica normativa contenuta nella legge di bilancio. La revisione delle regole, avvenuta dopo la conclusione del concorso, mette a rischio i diritti e le aspettative di assunzione di numerosi docenti a livello nazionale, generando un clima di incertezza e frustrazione all'interno del sistema scolastico. La vicenda affonda le radici nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, che negli ultimi anni si sono articolate attraverso due canali distinti: un concorso ordinario e uno riservato.

