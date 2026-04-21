Nocera Inferiore sicurezza urbana | sottoscritto il protocollo Amministrazione-Questura

Oggi a Nocera Inferiore è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e la Questura di Salerno. L’accordo riguarda il collegamento della centrale operativa di videosorveglianza del Comune con quella della Questura. L’evento si è svolto presso il municipio e riguarda l’attivazione di nuove misure di sicurezza urbana. La firma del documento segna un passo importante per la collaborazione tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta, oggi, presso il Comune di Nocera Inferiore, la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale e Questura di Salerno per il collegamento della centrale operativa di videosorveglianza. Erano presenti il sindaco, Paolo De Maio, il questore, Giancarlo Conticchio, e il vice questore e dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, Vincenzo Alagia. Elemento centrale del progetto è il rafforzamento del collegamento tra l’impianto di videosorveglianza gestito dalla Polizia Locale e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, con l’obiettivo di garantire un controllo più efficace del territorio e una maggiore tempestività negli interventi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore, sicurezza urbana: sottoscritto il protocollo Amministrazione-Questura Notizie correlate Nocera Inferiore: 500mila euro per la sicurezza delle scuoleNocera Inferiore riceve un iniezione di risorse vitali per la sicurezza delle sue scuole, con 500. Nocera Inferiore, il “San Francesco” diventa un set cinematograficoTempo di lettura: 3 minutiLo Stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore si prepara a diventare un set cinematografico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nocera Superiore, più agenti per la sicurezza urbana; Sicurezza cittadina, a Nocera le telecamere comunali collegate con la polizia; Nocera Inferiore, ancora caos in centro: baby vandali incendiano rifiuti e scalano lampioni; Nocera Superiore, scontro su sicurezza e vigili. Protocollo sicurezza a Nocera: telecamere comunali collegate al CommissariatoL’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha convocato una conferenza stampa per la presentazione del Protocollo d’Intesa relativo al collegamento dei sistemi di videosorveglianza. agro24.it Nocera Inferiore, grave incidente sul lavoro: imprenditore perde una gambaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre era impegnato nella lavorazione della pasta. agro24.it Il gruppo Lega a Nocera Inferiore esprime il proprio stupore per le scelte politiche regionali del partito di Forza Italia, guidata dall’onorevole Martucciello, rispetto alla condotta del segretario cittadino . Nel comune Nocerino infatti, il partito ha scelto altre alleanz - facebook.com facebook Nocera Inferiore. Legano una cagnolina davanti al canile e fuggono: gli animalisti li denunciano alla Municipale. Delinquenti e vigliacchi x.com