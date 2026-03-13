Nocera Inferiore | 500mila euro per la sicurezza delle scuole

A Nocera Inferiore sono stati assegnati 500.000 euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per migliorare la sicurezza delle scuole. La somma, destinata a interventi specifici, mira a garantire ambienti più sicuri per studenti e insegnanti. La cifra rappresenta un investimento diretto nelle strutture scolastiche della città, senza ulteriori dettagli sui progetti pianificati.

Nocera Inferiore riceve un iniezione di risorse vitali per la sicurezza delle sue scuole, con 500.000 euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il finanziamento, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a portare gli edifici scolastici in regola con le norme antincendio vigenti. L’intervento copre due istituti specifici: la Scuola Santa Chiara in via N. B. Grimaldi e la Scuola Ilaria Alpi in via E. Siciliano. Mentre il primo piazzerà 300.000 euro, il secondo riceverà 200.000 euro, permettendo all’amministrazione comunale di avviare subito le procedure esecutive senza ritardi burocratici. Dal PNRR alla realtà dei cantieri scolastici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocera Inferiore: 500mila euro per la sicurezza delle scuole Articoli correlati Adeguamento antincendio nelle scuole, 500mila euro per Nocera InferioreArrivano importanti risorse per la sicurezza degli edifici scolastici di Nocera Inferiore. Nocera Inferiore, il 2026 parte dalle scuole: sicurezza e riqualificazione al centro dell’azione amministrativaIl 2026 si apre a Nocera Inferiore con un’attenzione prioritaria alla sicurezza e alla riqualificazione degli edifici scolastici. Tutto quello che riguarda Nocera Inferiore Discussioni sull' argomento Adeguamento antincendio nelle scuole, 500mila euro per Nocera Inferiore; Edilizia scolastica: 500 mila euro per la sicurezza di due scuole di Nocera Inferiore; Nocera, nuovi fondi per le scuole. Agrotoday Nocera Inferiore, le novità di via Napoli, parla il vice sindaco Giancarlo Pagliuca - facebook.com facebook