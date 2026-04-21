No alla dispersione scolastica importante appuntamento a Sezze

Martedì alle 15 si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto Pacifici e De Magistris di Sezze un incontro informativo rivolto alle famiglie degli studenti del biennio obbligatorio. L’evento si concentrerà sulla prevenzione della dispersione scolastica, coinvolgendo genitori e insegnanti. La riunione mira a sensibilizzare sulle problematiche legate all’abbandono scolastico e a fornire informazioni utili per affrontarle.

Martedì alle ore 15 si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Pacifici e De Magistris di Sezze, un incontro informativo dedicato alla prevenzione della dispersione scolastica e alla sensibilizzazione delle famiglie degli studenti del biennio obbligatorio.L’iniziativa è promossa dalla dirigente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Disagio giovanile e dispersione scolastica, il Governo rivendica i dati: “Svolta storica, dispersione scesa all’8,2%”Un miliardo di euro investito per colmare i divari territoriali, 18,5 milioni per il nuovo sportello psicologico nelle scuole e un dato ISTAT che... Lotta alla dispersione scolastica. Sono 347 gli studenti in ’Savana’E’ un fenomeno che affonda le radici ben prima dei 15 anni e non è solo svogliatezza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: No alla dispersione scolastica, importante appuntamento a Sezze; Lotta alla dispersione scolastica, il Pacifici-De Magistris di Sezze spiega alla comunità i doveri educativi; Sezze contro la dispersione scolastica: l’incontro il 21 aprile. DISPERSIONE & ABBANDONO SCOLASTICO | I passi ancora da fare contro la povertà educativaNel nostro Paese sono stati fatti importanti passi avanti su dispersione e abbandono scolastico, ma resta ancora molto da fare ... ilsussidiario.net Dispersione scolastica, a Modena un protocollo e un accordo per prevenire fragilitàUn protocollo già siglato, dal modello replicabile, e un accordo di rete in fase di ultimazione per rafforzare il contrasto alla dispersione scolastica, oltre al consolidamento di misure già da tempo ... sassuolo2000.it SEZZE | 55ª Sagra del Carciofo: Arteinsieme protagonista con la mostra del “Progetto Sai” - facebook.com facebook