Shark AV2501 AI | l’aspirapolvere top di gamma a metà prezzo

Il robot aspirapolvere Shark AV2501 AI è stato reso disponibile su Amazon l’8 aprile al prezzo di 269,99 dollari. Si tratta di un modello di fascia alta che, secondo le informazioni ufficiali, combina tecnologie avanzate con un prezzo inferiore rispetto alla media del mercato. L’apparecchio è stato concepito per offrire prestazioni elevate, integrando funzionalità di intelligenza artificiale e sistemi di navigazione innovativi.

L’8 aprile, il robot aspirapolvere Shark AV2501 AI è disponibile su Amazon al prezzo di 269,99 dollari. L’offerta comporta un risparmio totale di 280 dollari rispetto al costo originale di 549,99 dollari. Il ribasso applicato è del 51% sul listino. Questo modello punta a garantire la pulizia integrale dell’abitazione attraverso una potenza di aspirazione capace di rimuovere detriti e sporcizia da diverse tipologie di pavimentazione. Efficienza tecnica tra navigazione LiDAR e sistemi Matrix. La macchina si muove nello spazio sfruttando una mappatura LiDAR a 360 gradi. Questa tecnologia permette al dispositivo di spostarsi con maggiore rapidità evitando gli ostacoli presenti nelle stanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shark AV2501 AI: l’aspirapolvere top di gamma a metà prezzo Leggi anche: Aspira, lava e asciuga. L’aspirapolvere all in one top di gamma è al prezzo più basso di sempre: un affare Google Pixel 10 crolla a 699€: top di gamma AI a prezzo shockIl Google Pixel 10 nella versione da 256GB è attualmente disponibile su Amazon con un ribasso di 300 euro, portando il costo finale a 699 euro...