Nino Buonocore in Concerto | Il Ritorno a Roma e Napoli

Nino Buonocore ha tenuto due concerti a Roma e Napoli insieme alla formazione 6ET, per presentare il suo nuovo album intitolato M.I.S.L.A. La performance ha visto l’esecuzione di brani tratti dall’ultimo lavoro discografico, in uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico presente. L’artista ha interpretato anche alcuni dei suoi successi più noti durante le serate.

Cosa: Doppio concerto di Nino Buonocore con la formazione 6ET per presentare il nuovo album M.I.S.L.A. e i grandi successi del passato.. Dove e Quando: Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (23 aprile 2026) e Napoli, Teatro Acacia (24 aprile 2026).. Perché: Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di un artista simbolo della musica d’autore italiana in un’intima dimensione teatrale, accompagnato da un ensemble d’eccezione.. Il fascino senza tempo della musica d’autore torna a illuminare i palcoscenici italiani con il tanto atteso ritorno di Nino Buonocore. L’artista partenopeo, voce inconfondibile e penna raffinata, si prepara a riabbracciare il suo pubblico in una dimensione che da sempre esalta la sua cifra stilistica: il teatro.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Nino Buonocore in Concerto: Il Ritorno a Roma e Napoli Notizie correlate Concerto Primo Maggio Roma: il ritorno di GeolieriL Fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto nell’ultimo decennio, si aggiunge alla ricca lineup che anche quest’anno... Roma Film Music Festival presenta "Star Wars Il ritorno dello Jedi - In Concerto"Un nuovo capitolo di Star Wars, “Il ritorno dello Jedi”, sonorizzato dal vivo, arriva in prima assoluta italiana a Roma. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: PINO DANIELE Foggia, Incantautori omaggia Pino Daniele e la grande canzone d’autore; Fototrappole a San Menaio | incastrato l’incivile che sporca l’isola. in concerto in piazza DuomoÈ tra i più raffinati interpreti della canzone italiana d’autore. Sarà una serata magica, quella in programma venerdì 29 luglio alle ore 22 per il quarto appuntamento di Amalfi in Jazz. Piazza Duomo ... ilmattino.it Nino Buonocore in Jazz apre l’VIII Rassegna ’a Scurata – Cunti e Canti al Calar del SoleSarà Nino Buonocore, uno degli artisti più raffinati della musica italiana, ad aprire ufficialmente venerdì 25 luglio alle ore 19.00 l’VIII edizione della Rassegna ’a Scurata – Cunti e Canti al Calar ... ilgiornale.it Nino Buonocore (@ninobuonocoreofficialpage) facebook