Il concerto del Primo Maggio a Roma si prepara ad accogliere nuovamente Geolier, uno dei protagonisti più noti della scena musicale italiana degli ultimi dieci anni. La sua presenza si aggiunge alla lista di artisti che si esibiranno in Piazza San Giovanni in Laterano, attirando migliaia di persone pronte a vivere l’evento musicale. La manifestazione rappresenta ogni anno un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi musicali della capitale.

iL Fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’ Italia abbia visto e vissuto nell’ultimo decennio, si aggiunge alla ricca lineup che anche quest’anno accompagnerà le migliaia di persone in Piazza San Giovanni in Laterano: al concerto del Primo Maggio ritorna Geolier. Concerto Primo Maggio Roma, al cast si aggiunge Geolier. Dopo il grande successo del suo nuovo album Tutto è possibile (certificato doppio platino), che ha monopolizzato le classifiche FIMINIQ, Geolier torna così per la seconda volta sul palco del Concertone, dopo il debutto nel 2023, in attesa del tour “Geolier stadi 2026 “. Di seguito gli artisti annunciati fino ad ora (in...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Concerto Primo Maggio Roma: il ritorno di Geolier

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