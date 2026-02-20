Roma Film Music Festival presenta Star Wars Il ritorno dello Jedi - In Concerto
Un nuovo capitolo di Star Wars, "Il ritorno dello Jedi", sonorizzato dal vivo, arriva in prima assoluta italiana a Roma. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi - in concerto è il nuovo evento del Roma Film Music Festival che arriverà all'Auditorium Conciliazione sabato 21 e domenica 22 marzo. Tra temi immortali e orchestrazioni monumentali, le leggendarie musiche di John Williams - impresse nella memoria collettiva - tornano a vivere con una grande orchestra sinfonica a 43 anni dal debutto cinematografico. L'epica lotta tra l'Alleanza Ribelle e l'Impero Galattico di George Lucas si riaccende all'Auditorium Conciliazione di Roma sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30) con il direttore d'orchestra Ernst Van Tiel; e ancora al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con il Maestro Benjiamin Pope sabato 2 maggio (ore 21) e domenica 3 maggio (ore 15 e 19,30), in occasione dello Star Wars Day.
