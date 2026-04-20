Delitto di Ascoli ipotesi sul movente | Niko Emanuele e gli attriti legati a una donna che li aiutava

A Ascoli, la vicenda giudiziaria legata al delitto si complica con l’arresto di Emanuele Bellini, che si trova in carcere con accuse di omicidio volontario e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini si concentrano anche su Niko e su possibili motivazioni legate a rapporti complicati con una donna coinvolta nel caso. Tra le ipotesi degli investigatori, ci sarebbero tensioni e attriti tra i protagonisti legati a questa figura femminile.

Ascoli, 20 aprile 2026 – Si aggrava la posizione di Emanuele Bellini, l’uomo attualmente rinchiuso nel carcere di Ascoli con le pesanti accuse di omicidio volontario e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultima contestazione nasce dal tentativo di fuga messo in atto dall'uomo proprio nel momento in cui i carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione di via Pergolesi, luogo in cui domenica sera si è consumata la tragedia costata la vita al trentaquattrenne Niko Tacconi. https:www.ilrestodelcarlino.itascolicronacaascoli-niko-tacconi-amici-gf5a84c5 Bellini sottoposto a prelievi biologici. Mentre si attende la fissazione dell’ autopsia sul corpo della vittima, che probabilmente non avrà luogo prima di mercoledì, l'attività investigativa prosegue senza sosta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Ascoli, ipotesi sul movente: Niko, Emanuele e gli attriti legati a una donna che li aiutava Notizie correlate Uccide il marito a coltellate: arrestata una 54enne nel Salernitano. Giallo sul movente del delittoSalerno, 2 marzo 2026 – Svolta lampo nell'inchiesta per la morte di Francesco Vitolo, l'imprenditore 60enne ucciso a coltellate dalla moglie. Ascoli, scoppia una lite nell'appartamento: accoltellato a morte il parrucchiere Niko Tacconi. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 34 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’omicidio di Melania Rea e il bacio che ha incastrato Salvatore Parolisi; La lite in casa, poi la tragedia: Niko Tacconi ucciso a 34 anni dall'amico con una coltellata. Fermato l'ascolano Emanuele Bellini; Trump, nave iraniana sotto la custodia Usa, ha cercato di superare il blocco. Delitto di Ascoli, ipotesi sul movente: Niko, Emanuele e gli attriti legati a una donna che li aiutavaAscoli, 20 aprile 2026 – Si aggrava la posizione di Emanuele Bellini, l’uomo attualmente rinchiuso nel carcere di Ascoli con le pesanti accuse di omicidio volontario e resistenza a pubblico ufficiale. ilrestodelcarlino.it Prima una violenta lite, poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne poi arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno, nel quartiere di Borgo Solestà, intorno alle 19. I Carabinieri di Ascoli Piceno hanno arrestato nel - facebook.com facebook Prima una violenta lite poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne, arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno. La vittima, Niko Tacconi, aveva 34 anni #ANSA x.com