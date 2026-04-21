Niente spesa il 25 aprile e il 1° maggio | Coop chiude tutti i punti vendita Coerenza con i nostri valori

In provincia, tutti i punti vendita Coop resteranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio, giorni in cui si celebrano rispettivamente la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro. La decisione di sospendere le attività in queste date è stata comunicata ufficialmente dalla catena di supermercati e si basa sulla scelta di rispettare i valori associati a queste ricorrenze. La chiusura riguarda tutti i negozi della provincia senza eccezioni.

I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro. “Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze - viene evidenziato da Coop Alleanza 3.0 -. Per questo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate L'Ipercoop della Mongolfiera chiude il 25 aprile e il 1° maggioDa sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1°... Tra memoria, valori democratici e momenti di festa, Udine celebra il suo 25 aprile: tutti gli eventiUdine celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo in un percorso che unisce memoria storica e impegno attivo per la promozione...