L' Ipercoop della Mongolfiera chiude il 25 aprile e il 1° maggio

L’Ipercoop situato all’interno del centro commerciale Mongolfiera chiuderà i battenti il 25 aprile e il 1° maggio. La chiusura è prevista rispettivamente per le date della Festa della Liberazione e del Lavoro, due ricorrenze che condividono una forte valenza storica e simbolica nel paese. La decisione coinvolge il negozio e le sue attività, che resteranno inattive in quei giorni.

Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del Lavoro.Per questo, Coop Alleanza 3.0 conferma la scelta di tenere chiusa l’intera rete di vendita. Supermercati e ipercoop.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) il 25 aprile e il 9 maggioBenevento: Open Day per la Carta d’Identità Elettronica, stop definitiva ai documenti cartacei dal 3 agosto 2026 Benevento, 15 aprile 2026– Le Carte... 25 aprile e 1 maggio, aperture straordinarie nei musei della Provincia di SalernoIn occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Provincia di Salerno ha disposto l’apertura straordinaria di alcuni dei principali... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sostenibilità a Brindisi: l’Ipercoop Colonne si illumina con il sole grazie alle nuove pensiline; Presentazione libro Teorema Boikena. Le indagini di Luca Laudadio, professione reporter di Giuseppe D’Alessandro - Corner Librerie Coop Alleanza 3.0 - Centro Commerciale Mongolfiera - Venusio - Matera; Quando il parcheggio produce energia rinnovabile. Inaugurato l'Ipercoop di Foggia, 4 milioni per il restylingTaglio del nastro oggi per l'Ipercoop del centro commerciale Mongolfiera di Foggia, dopo il restying su cui Coop Alleanza 3.0 ha investito 4 milioni di euro. I lavori di ammodernamento dei 7100 metri ... ansa.it Scopri il nuovo volantino Ipercoop! Offerte valide fino al 25 marzo. Sfoglia il nuovo volantino mongolfierabarletta.it/negozi/coop Ti aspettiamo al Centro #MongolfieraBarletta! facebook