Niente festa a Freni, dove si sarebbe dovuta tenere la cerimonia aziendale di Unipol, e si parla di un possibile cambio ai vertici del Corriere. Si è ipotizzato che il nuovo presidente della Consob fosse presente come ospite alla manifestazione. La decisione di non organizzare l’evento si combina con il riassetto dei ruoli nel gruppo editoriale, senza altre conferme ufficiali.

Alla cerimonia aziendale di Unipol era tutto apparecchiato per il nuovo numero uno della Consob. Ma gli scontri politici si sono messi di mezzo. Intanto la ex n.1 del Maxxi torna in un museo. Mentre sono state designate le due contendenti per il post Fontana. Le chicche di L43. L’idea era geniale: avere come “guest star” alla cerimonia aziendale di Unipol il nuovo numero uno della Consob. E così, agenda alla mano, era stata scelta la data del 21 aprile, avendo come location il romano Palazzo della Cancelleria, per di più vaticanissimo dato che è di proprietà della Santa Sede, alla presenza di Carlo Cimbri e del vertice del colosso assicurativo: quasi una benedizione, per Federico Freni.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Niente festa a Freni, la poltrona per Melandri e il riassetto al Corriere: le pillole

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