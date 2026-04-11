Cortona due appuntamenti per conoscere da vicino i nidi d’infanzia comunali

Il Comune di Cortona ha annunciato due eventi aperti alle famiglie per il prossimo anno educativo 2026-2027, dedicati alla presentazione dei nidi d’infanzia comunali. Durante gli incontri sarà possibile visitare gli ambienti, conoscere i programmi pedagogici e incontrare il personale che lavora nelle strutture. Gli «Open Day» sono pensati come momenti informativi per chi desidera approfondire le caratteristiche dei servizi educativi rivolti ai bambini piccoli del territorio.

Pubblicato il programma degli «Open Day» dei nidi d’infanzia del Comune di Cortona per l’anno educativo 2026–2027, un’occasione dedicata alle famiglie per conoscere da vicino i servizi educativi del territorio, gli spazi, i progetti pedagogici e il personale. L’iniziativa prevede l’apertura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Aprile è il mese degli Open Day: gli appuntamenti per conoscere da vicino nidi e scuole dell’infanziaScegliere il percorso educativo più adatto ai propri bambini è una decisione importante per ogni famiglia.

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