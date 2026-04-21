"Qualche borsetta se la volevate, poteva tranquillamente chiedermela e ve la regalavo" è stato parte del messaggio di Nicolò Zaniolo sui social Un colpo studiato al dettaglio.Nicolò Zaniolo è stato protagonista di un furto all’interno della sua villa alle porte di Udine in una zona molto residenziale.L’episodio ha trasformato quello che doveva essere un weekend di relax in famiglia in un brutto ricordo. Il calciatore che attualmente gioca nell’Udinese e che prima era nella Roma, ha parlato sui social dell’intrusione dei ladri in casa sua e ha anchelasciato un messaggio ai malviventi. Nicolò Zaniolo, il furto nella casa a Udine. Il messaggio del calciatore sui social Nicolò Zanioloè tra i nomi più conosciuti del calcio di Serie A e attualmente gioca nell’Udinese.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicolò Zaniolo, furto nella villa a Udine

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Zaniolo, furto in casa a Udine mentre lui giocava contro il ParmaLa villa del numero 10 dell'Udinese presa di mira dai ladri nella notte tra domenica e lunedì.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nicolò Zaniolo, furto in casa dell'ex giocatore della Roma: Codardi, magari fossi stato presente; Ai codardi che questa notte sono entrati in casa mia, vi volevo dire che vi è andata molto male: lo sfogo di Zaniolo; Furto nella notte in casa Zaniolo: il messaggio dell'attaccante ai ladri su Instagram; Zaniolo e il furto in casa: Codardi! Se mi chiedevate le borsette ve le avrei regalate.

Furto nella casa di Nicolò Zaniolo a Udine: lo sfogo del calciatore sui socialFurto nell’abitazione dell’attaccante Nicolò Zaniolo a Udine: i ladri approfittano della sua assenza, mentre il giocatore denuncia l’accaduto sui social. notizie.it

Nicolò Zaniolo si sfoga sui social per i ladri in casa a Udine, non è la prima volta che subisce un furtoNicolò Zaniolo vittima di furto. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, alcuni ladri si sono introdotti nella sua casa a Udine. Lo ha riferito lo stesso calciatore attraverso due post pubblic ... virgilio.it

Zaniolo si sfoga dopo il furto: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato” Un altro calciatore è stato vittima di una banda di ladri d’appartamento. A esser stato colpito è stato Nicolò Zaniolo, come ha rivelato in uno sfogo affidato a due storie su Instagram. Nel - facebook.com facebook

Il #Milan ha preso informazioni per Nicolò #Zaniolo ed è nella lista dei desideri in vista della prossima estate di mercato. L'Udinese ha la possibilità di riscattarlo dal Galatasaray per 10 milioni di euro e chiede almeno 20 milioni per cedere subito il suo talento x.com