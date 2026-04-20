Nicolò Zaniolo si sfoga sui social per i ladri in casa a Udine non è la prima volta che subisce un furto

Da virgilio.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Zaniolo ha pubblicato un messaggio sui social in seguito a un furto avvenuto nella sua abitazione a Udine. Il giocatore non era presente al momento del colpo, che si è verificato mentre lui si trovava fuori casa. Questa non è la prima volta che il calciatore subisce un furto nella sua residenza. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Nicolò Zaniolo vittima di furto. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, alcuni ladri si sono introdotti nella sua casa a Udine. Lo ha riferito lo stesso calciatore attraverso due post pubblicati sul suo profilo Instagram, spiegando che non si trovava nell’abitazione nel momento in cui hanno agito i malviventi. “Magari fossi stato in casa”, ha tuonato l’atleta con un tutt’altro che velato tono minaccioso nei confronti dei delinquenti. Udine, ladri in casa di Nicolò Zaniolo: il racconto del calciatore I precedenti furti alla famiglia Zaniolo I consigli delle forze dell'ordine Udine, ladri in casa di Nicolò Zaniolo: il racconto del calciatore “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male.🔗 Leggi su Virgilio.it

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