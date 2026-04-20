Zaniolo furto in casa a Udine mentre lui giocava contro il Parma

Nella notte tra domenica e lunedì, la casa del giocatore dell'Udinese è stata svaligiata da alcuni ladri mentre lui si trovava in campo durante la partita contro il Parma. La villa del calciatore, situata a Udine, è stata presa di mira e sono stati rubati alcuni oggetti di valore. La reazione del giocatore sui social è stata una dura condanna nei confronti dei responsabili, con un messaggio rivolto ai ladri.

La villa del numero 10 dell'Udinese presa di mira dai ladri nella notte tra domenica e lunedì. La reazione sui social: «Ai codardi che sono entrati a casa mia: vi è andata molto male». Brutta disavventura per il numero 10 dell’Udinese, Nicolò Zaniolo. La notte scorsa, tra domenica 19 e lunedì 20.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nicolò Zaniolo, furto in casa dell'ex giocatore della Roma: "Codardi, magari fossi stato presente" Furto a Udine: 50.000 euro rubati e baionetta trovata a casaDue cittadini georgiani residenti a Udine hanno ricevuto condanne definitive per un furto in abitazione commesso nel settembre del 2025. Tutti gli aggiornamenti Zaniolo, furto in casa a Udine. Furioso sui social: Codardi, ci fossi stato io...Brutta sorpresa per Nicolò Zaniolo: nella notte tra domenica e lunedì alcuni ladri sono entrati nella casa dell'attaccante per svaligiarla. Al momento non ci sono altri dettagli sulla vicenda, se non ... msn.com Udinese, Zaniolo che choc: torna da minivacanza e trova casa svaligiata: la minaccia dell'attaccanteI ladri avrebbero portato via solo alcune borse di lusso della moglie, l'annuncio del furto via social: non è la prima volta per l'ex talento della Roma Zaniolo ... sport.virgilio.it