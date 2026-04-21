Nicola Triva Duo - Tributo a Pino Daniele al teatro comunale di Orsogna
Al teatro comunale di Orsogna si terrà un concerto intitolato “Nicola Triva Duo - Tributo a Pino Daniele”, inserito nella stagione dei Concerti di Primavera 20252026 curata da I Guardiani dell’Oca e diretta artisticamente da Zenone Benedetto. La serata proporrà un mix di blues, jazz e musica partenopea, offrendo un omaggio al celebre cantautore napoletano. La rappresentazione si svolgerà nel teatro “Camillo De Nardis”.
Al teatro comunale “Camillo De Nardis” di Orsogna, una serata tra blues, jazz e anima partenopea.La stagione dei Concerti di Primavera 20252026, curata da I Guardiani dell’Oca, con la direzione artistica di Zenone Benedetto, accoglie uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla grande musica.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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