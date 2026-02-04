Moby Dick-Sfida sui mari | teatro per bambini al comunale di Orsogna

Domenica pomeriggio al teatro De Nardis di Orsogna va in scena

Riedizione e rivisitazione di un classico senza tempo dei Guardiani dell’Oca, ovvero “Moby Dick”, in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Lo spettacolo, liberamente tratto dal celebre romanzo di Herman Melville, racconta il mitico viaggio di Ismaele, che, alla ricerca del gusto dell’avventura, si imbarca sulla baleniera Pequod e naviga tra onde impetuose e incontri straordinari. Nel cuore dell’oceano si apre la grande sfida contro la gigantesca balena bianca, simbolo di un mistero e di un desiderio di conoscenza che spinge ogni uomo verso l’ignoto. La narrazione si sviluppa attraverso un linguaggio scenico coinvolgente che unisce teatro d’attore, pupazzi, sagome e ombre, offrendo un’esperienza viva e poetica per grandi e piccini.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Moby Dick Sfida

“Parapatteppace” della compagnia Il teatro di Plinio sarà in scena al teatro comunale di Orsogna, nell’ambito della rassegna di teatro dialettale organizzata da I Guardiani dell’Oca.

Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Moni Ovadia interpreta l’epica ossessione di Melville.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Moby Dick Sfida

Argomenti discussi: Orsogna, il grande viaggio di Moby Dick sul palco del Teatro Comunale.

Moby Dick torna in scena con Roberto MercadiniMoby Dick, il romanzo del 1851 scritto da Herman Melville, considerato un capolavoro della letteratura americana della cosiddetta ... msn.com

Dracula ci spiccia casa! Clinica Veterinaria Guidonia Moby Dick Acquari & Animali Rabbits Coniglietti Siciliani Rabbits World ConiglioMania Rm03 Rabbit - Big Love Coniglietti ariete nani romani pet therapy Coniglietti nani Rabbits Matter Allevamento Conigli - facebook.com facebook

Porsche 935/78 Moby Dick Le Mans 1978 CMR Scala 1:12 a 307€ da Tiny Cars #tinycars #porsche #porsche935 #scala112 #diecast x.com