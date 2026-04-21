Neymar, che nel gennaio scorso è tornato a giocare nel club di origine, sta affrontando un periodo complicato che ha attirato l'attenzione dei media. Negli ultimi mesi sono state riportate diverse problematiche legate sia alla sua condizione fisica che alle complicazioni extra campo. La sua presenza in nazionale per il prossimo Mondiale sembra sempre più in dubbio, mentre le notizie sulla sua situazione personale continuano a susseguirsi.

Nemmeno nel suo giardino di casa, riesce più a trovare pace. Tornato al Santos lo scorso gennaio, Neymar sta vivendo un finale di carriera che assomiglia a una stucchevole e malinconica telenovela. A 34 anni, il “Principe” non è più sovrano, ma soprattutto sembra aver perso del tutto la lucidità. Nei giorni scorsi si è prima scontrato con un tifoso in Copa Sudamericana, poi è stato sommerso dai fischi del suo stesso pubblico dopo una dolorosa sconfitta contro il Fluminense, match in cui ha pure fallito la palla gol che avrebbe potuto cambiare la partita. La reazione? Infantilismo puro. Rientrando negli spogliatoi si è tappato le orecchie per non sentire i fischi e, non contento, ha pensato bene di sfogarsi online insultando pesantemente il social media manager di Tnt Sports.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar, c’è davvero qualcuno che ha ancora il coraggio di portarlo al Mondiale?

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