L'ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il papa, sostenendo che qualcuno dovrebbe informarlo che l'Iran avrebbe ucciso 42.000 innocenti. In passato, aveva già espresso giudizi negativi sulla posizione del pontefice riguardo alle questioni di politica internazionale. La sua presa di posizione si inserisce in un clima di tensione tra le due figure pubbliche, con accuse che riguardano aspetti di natura politica e internazionale.

Nuovo post del tycoon contro il pontefice. «Ditegli anche che per Teheran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile». Nuovo attacco di Trump al Papa. Dopo averlo definito debole sul piano della politica estera, accusandolo di «ritenere accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare», il tycoon torna a tuonare contro Leone XIV: «Qualcuno può per favore dirgli che l’Iran ha ucciso almeno 42 mila manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’America è tornata», ha scritto in un post su Truth. Il pontefice non ha ancora replicato.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ancora contro il Papa: «Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti»

Notizie correlate

Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti» – La diretta

Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Trump ancora contro il Papa: 'Dovrebbe tacere su guerra in Iran'; Iran, Trump ancora contro Papa Leone XIV: Non c'è nulla di cui scusarsi, ha torto; Scontro con il papa, Meloni balbetta le critiche a Trump; Le reazioni dei politici italiani alle parole di Trump sul Papa.

Trump contro il Papa: Debole, senza di me non sarebbe in Vaticano. Anche Vance duro con Leone XIVNon sono un fan di papa Leone, è un DEBOLE, Se io non fossi alla casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Con queste parole durissime, al vetriolo, come sempre affidate alla sua vetrina online di ... msn.com

Trump contro Leone: È un debole, pessimo in politica estera. È lì solo perché io sono alla Casa Bianca. Il Papa: Io parlo del VangeloLa reazione alle critiche dalla Santa Sede sulla guerra in Iran e non solo. Con l'attacco personale a Robert Prevost che dovrebbe darsi una regolata ... huffingtonpost.it

Trump: "Qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti" - facebook.com facebook

Le frasi pronunciate da Donald Trump al Corriere della Sera sono un fendente al cuore del governo, un affondo che coglie il governo di sorpresa e alimenta il timore, sempre più concreto, di un isolamento internazionale. Giorgia Meloni è a Verona, tra gli stan x.com