Durante un intervento di neurochirurgia della base cranica, uno dei rischi principali è il possibile danneggiamento dei nervi oculari, che può influire sui movimenti degli occhi. Questa complicazione può portare a problemi come la visione doppia o difficoltà nel coordinare lo sguardo. Per ridurre tali rischi, vengono applicate tecniche speciali che proteggono i nervi oculari durante l'operazione.

Un intervento di neurochirurgia della base cranica può comportare un rischio concreto: il danneggiamento dei nervi che controllano i movimenti degli occhi, con conseguenze che vanno dalla visione doppia alla difficoltà nel coordinare lo sguardo. Una nuova tecnica – sviluppata e validata dall’Irccs Neuromed – consente ora di monitorare in modo più efficace i nervi oculomotori durante l’intervento, offrendo al chirurgo un riscontro immediato sulla loro funzionalità. La tecnica innovativa in neurochirurgia. Il lavoro, pubblicato su Neurosurgical Review, è stato condotto su 40 pazienti sottoposti a intervento per tumori della base cranica presso l’ Istituto Neuromed e ha valutato una modalità innovativa di posizionamento degli elettrodi per il monitoraggio intraoperatorio dei nervi oculomotori.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neurochirurgia, la tecnica che protegge i nervi oculari durante l’intervento

#neurochirurgia: come funziona l’intervento

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