Qual è la tecnica che ti permette di rispondere durante i litigi senza perdere la calma

Durante un litigio, è facile perdere la calma e lasciarsi prendere dall’ira. Ma c’è una tecnica che aiuta a rispondere senza cedere allo stress. Basta fermarsi un attimo, respirare profondamente e mantenere il tono della voce calmo. Così si evita di scaldarsi troppo e si riesce a gestire meglio la situazione. È un modo semplice per uscire dai conflitti senza esplodere.

