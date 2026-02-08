Qual è la tecnica che ti permette di rispondere durante i litigi senza perdere la calma
Durante un litigio, è facile perdere la calma e lasciarsi prendere dall’ira. Ma c’è una tecnica che aiuta a rispondere senza cedere allo stress. Basta fermarsi un attimo, respirare profondamente e mantenere il tono della voce calmo. Così si evita di scaldarsi troppo e si riesce a gestire meglio la situazione. È un modo semplice per uscire dai conflitti senza esplodere.
Durante i litigi veniamo spesso trascinati in un vertice di stress e nervosismo: c'è però una tecnica che può aiutare a uscire da un conflitto mantenendo la calma e il controllo.🔗 Leggi su Fanpage.it
