Nettuno ladri svaligiano casa del poliziotto durante il suo funerale

Durante i funerali di un poliziotto di 55 anni deceduto dopo una breve malattia, ignoti hanno approfittato dell'occasione per entrare in casa sua a Nettuno, mettendo a soqquadro gli ambienti e portando via alcuni oggetti di valore. La famiglia, presente alla cerimonia, ha scoperto il furto al ritorno e ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Una storia di sciacallaggio in una giornata di cordoglio. Ignoti hanno messo a soqquadro e svaligiato l'abitazione di Tommaso Alessi, poliziotto di 55 anni deceduto dopo una breve malattia. Lunedì 20 aprile, mentre a Nettuno erano in corso le esequie dell'agente, è scattato il raid ladri. Una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Profanata casa di un poliziotto durante il suo funerale A NettunoDi seguito il comunicato: Esistono confini che nemmeno la peggiore criminalità dovrebbe osare valicare. Ladri svaligiano la casa mentre i figli dormonoTre ladri che entrano in una casa mentre i figli dei proprietari stanno dormendo. Tutti gli aggiornamenti Poliziotto di Nettuno muore a 55 anni: i ladri gli svaligiano casa durante i funerali…Furto nell’abitazione del poliziotto Tommaso Alessi a Nettuno durante i funerali. La casa è stata trovata a soqquadro al rientro della famiglia ... latinaquotidiano.it Ladri svaligiano una casa, i vicini filmato tutto (ma la Polizia non arriva). Furto folle nella CapitaleLadri svaligiano una casa, i vicini filmato tutto (ma la Polizia non arriva). Furto folle dalla Capitale Redazione Affaritaliani 26 Luglio 2024, 13:56 ... affaritaliani.it