Durante il funerale di un agente di polizia a Nettuno, la sua abitazione è stata oggetto di un atto di profanazione. La casa, che si trova nel quartiere residenziale, è stata danneggiata da ignoti che hanno rotto alcune finestre e imbrattato le pareti con scritte. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questo gesto, considerato grave e ingiustificabile.

Di seguito il comunicato: Esistono confini che nemmeno la peggiore criminalità dovrebbe osare valicare. Stamattina a Nettuno, quel confine è stato calpestato con una viltà che toglie il fiato. Mentre l’intera comunità si stringeva in un pianto corale per l’ultimo saluto a Tommaso Alessi, lo stimato poliziotto della Scuola di Polizia di Nettuno scomparso prematuramente a soli 55 anni, una banda di sciacalli profanava la sua casa. Lo hanno fatto nel momento di massima vulnerabilità della famiglia: mentre le campane del Santuario di Nostra Signora delle Grazie suonavano per l’ultimo viaggio di un uomo giusto. Il rientro dalla cerimonia, per la vedova e le figlie, non è stato l’inizio del tempo del cordoglio, ma l’impatto brutale con una realtà degradata: porte scardinate, finestre divelte e il nido familiare messo a soqquadro.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Profanata casa di un poliziotto durante il suo funerale A Nettuno

Notizie correlate

Poliziotto racconta come suo collega fu trascinato via durante scontro a TorinoL’agente Alessandro Calista, di origine padovana, era impegnato nel reparto mobile, uno dei più specializzati nella gestione delle manifestazioni e...

“Il prete ci ha punito durante il funerale perché abbiamo scelto di tenere le ceneri di mamma in casa”: la rabbia del figlio e la replica del parrocoUn funerale celebrato “in forma ridotta” perché la famiglia ha scelto di conservare in casa l’urna cineraria.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dentro la Notizia: La bara di Pamela Genini profanata: Francesco Dolci ascoltato per ore in caserma Video; Profanazione del cadavere di Pamela Genini, le ricerche della testa proseguono: risentito l'ex fidanzato; Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale; Pamela Genini e la bara profanata: la pista di un’ossessione. Il cimitero non è isolato, ma i vicini: Non abbiamo sentito nulla.

Atripalda, sesso nella casa canonica profanata dai vandaliSdegno e dolore nella comunità parrocchiale di Atripalda per l’atto vandalico nella casa canonica di Contrada Ischia. Un gesto di inciviltà che ferisce nel profondo la comunità religiosa della ... ilmattino.it

Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mammaTomba Pamela Genini profanata dopo la tumulazione, Francesco Dolci respinge le accuse della madre: Era lei che mi perseguitava ... virgilio.it

TeleRama. . Un ragazzo di 17 anni, di origine bulgara, è morto nella notte dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa. Era in casa, a Lecce, con altre tre persone. Due di queste sono state sottoposte a stub. Non si esclude nessuna ipotesi. facebook