Ladri svaligiano la casa mentre i figli dormono

Tre uomini sono entrati in una casa mentre i figli dei proprietari dormivano, e il tentativo è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione. I ladri si sono introdotti nell’immobile senza fare rumore, causando preoccupazione tra i residenti. La presenza di telecamere ha permesso di documentare l’episodio e di raccogliere elementi utili alle forze dell’ordine.

Tre ladri che entrano in una casa mentre i figli dei proprietari stanno dormendo. Il tutto viene ripreso dalle telecamere dell'abitazione. E' solo l'ultimo episodio avvenuto in via Paronese dove i cittadini lanciano l'allarme per la situazione che si è venuta a creare. I residenti denunciano un aumento significativo di furti, rapine e aggressioni. Uno dei tratti più problematici è un segmento di strada completamente privo di illuminazione, che favorisce l'azione di un gruppo di giovani che si nasconde nel buio e prende di mira principalmente i lavoratori che escono dalle fabbriche nelle ore serali. "Da circa 6 mesi gli episodi di furti ed...