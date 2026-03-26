Il governo ha pensato al proprio tornaconto gli italiani hanno capito e risposto con un No | parla Donno M5s

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha affermato che il governo ha agito esclusivamente per interessi propri, mentre gli italiani hanno risposto con un voto negativo. Secondo quanto dichiarato, i cittadini hanno capito che la riforma proposta non avrebbe portato benefici alla collettività, ma avrebbe favorito solo la classe politica e il governo, senza migliorare l’efficienza del sistema giudiziario.

“II cittadini hanno compreso che la riforma non avrebbe portato alcun vantaggio se non alla casta politica, al governo e non avrebbe reso più efficiente la giustizia”. Per Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 Stelle, è “un giudizio che va oltre la bocciatura dell’unica riforma che da quattro anni Meloni e i suoi hanno messo in campo”. Il referendum è stato bocciato: il No ha vinto nettamente. Che segnale politico legge in questo risultato? È una bocciatura tecnica della riforma o un giudizio più ampio sull’azione del governo? “Un segnale molto chiaro che ci fa ben sperare. È la risposta di milioni di italiani a un governo che, anche in questa occasione, ha pensato al proprio tornaconto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Il governo ha pensato al proprio tornaconto, gli italiani hanno capito e risposto con un No”: parla Donno (M5s) Articoli correlati Leggi anche: Anguillara, parla il nuovo compagno di Federica: "Quando non ha risposto al telefono ho capito" Leggi anche: Anguillara, parla il nuovo compagno di Federica: "Quando non ha risposto al telefono ho capito" | Carlomagno rende piena confessione