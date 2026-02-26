Salvini si complimenta con Ermal Meta | Parla l'italiano perfettamente Ma l'artista è in Italia da 30 anni

Il vicepremier ha espresso apprezzamento per le capacità linguistiche di Ermal Meta, sottolineando la sua padronanza dell'italiano. La dichiarazione è arrivata dopo che l'artista aveva scherzato sulle sue origini straniere durante una conferenza stampa. La conversazione ha attirato attenzione sui commenti del politico, che ha voluto riconoscere pubblicamente il livello di conoscenza linguistica dell'interprete.

Il vicepremier ha rilasciato una nota per congratularsi con Ermal Meta e rispondere alla battuta dell'artista, che in oggi conferenza stampa aveva scherzato sulle sue origini straniere. Il leader della Lega si è complimentato non per la canzone ma per il suo "perfetto utilizzo della lingua italiana". Peccato che il cantante, nato in Albania, vive in Italia da più di trent'anni.