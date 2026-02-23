Napoli De Bruyne vede la luce | rientro a Castel Volturno e countdown

Kevin De Bruyne torna in campo a Castel Volturno dopo mesi di infortunio, perché ha ricevuto il via libera dei medici. L’attaccante belga si è allenato con intensità, contribuendo a risollevare il morale della squadra. I tifosi seguono con attenzione ogni suo passo, sperando che possa tornare presto a dare il suo contributo. La sua presenza rappresenta un segnale di rinascita per il Napoli, che si prepara a riprendere il cammino competitivo.

© Serieagoal.it - Napoli, De Bruyne vede la luce: rientro a Castel Volturno e countdown

Il Napoli riaccende i motori a Castel Volturno dopo il ko interno contro l’ Atalanta, ma la notizia che scuote l’ambiente azzurro riguarda il lungodegente più illustre: Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga ha ufficialmente fatto ritorno al centro sportivo per inaugurare la fase finale del proprio percorso riabilitativo. Fermo dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione profonda al bicipite femorale patita nel match contro l’ Inter, l’ex Manchester City vede finalmente la fine di un calvario durato quattro mesi, segnando un punto di svolta fondamentale per la stagione di Antonio Conte. Il comunicato ufficiale del club conferma il rientro della stella classe ’91 per “proseguire e completare il lavoro personalizzato”, preludio necessario al reintegro totale nei ranghi della prima squadra. 🔗 Leggi su Serieagoal.it Calcio Napoli, De Bruyne vicino al rientro: a metà gennaio torna a Castel VolturnoKevin De Bruyne si prepara a tornare al Calcio Napoli. De Bruyne verso il rientro: a gennaio torna a Castel VolturnoKevin De Bruyne si prepara a tornare a Castel Volturno a gennaio, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; Napoli, De Bruyne torna in città: vicino il rientro di Anguissa; Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo; Il Napoli è pronto a riabbracciare De Bruyne: c’è la data del ritorno. Infortunio De Bruyne, luce in fondo al tunnel: comunicato del NapoliInfortunio De Bruyne - Novità importanti in casa Napoli in vista dell'ultima parte di stagione: si avvicina finalmente ... fantamaster.it Napoli, riecco De Bruyne: il belga è tornato ad allenarsi a Castel VolturnoDopo l'amara sconfitta contro l'Atalanta, il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per provare fin da subito a ripartire mettendo nel mirino la sfida con il Verona in programma sabato. Come rip ... msn.com Napoli, infortunio De Bruyne: il belga è tornato a Castel Volturno x.com L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio nel centro urbano, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno hanno notato il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, muoversi - facebook.com facebook