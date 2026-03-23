Antonio Conte ha deciso di ripetere una scelta già vista durante la stagione. In occasione della sosta per le Nazionali, l’allenatore del Napoli lascerà temporaneamente la squadra al suo vice Stellini. Una decisione legata alla volontà di trascorrere alcuni giorni in famiglia, ma anche a una gestione già sperimentata con risultati positivi. Il precedente, infatti, aveva portato una reazione importante sul campo, rendendo questa scelta ancora più significativa in un momento delicato della stagione. La scelta di Conte durante la sosta. Il Napoli affronterà la pausa con una gestione diversa. Antonio Conte non sarà a Castel Volturno durante i giorni di lavoro, ma ha deciso di lasciare la guida tecnica a Cristian Stellini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte cambia tutto durante la sosta: la decisione a Castel Volturno

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