Furti d’auto allarme SUV | oltre 2.000 veicoli recuperati nel 2025

Nel 2025, in Italia, sono stati recuperati oltre 2.000 veicoli rubati grazie alle tecnologie LoJack. Complessivamente, sono stati ritrovati 2.070 veicoli, con un valore totale superiore ai 74 milioni di euro. Il fenomeno riguarda principalmente furti di auto di grandi dimensioni, come SUV, e si registra un aumento nel numero di veicoli recuperati rispetto agli anni precedenti.

(Adnkronos) – Nel 2025 sono stati recuperati in Italia 2.070 veicoli rubati grazie alle tecnologie LoJack, per un valore complessivo superiore a 74 milioni di euro. Oltre la metà dei ritrovamenti riguarda la categoria dei SUV. I dati emergono dall’analisi annuale di LoJack Italia, società del gruppo CalAmp attiva nelle soluzioni telematiche per l’automotive e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Auto abbandonate in strada come rifiuti: rimossi 54 veicoli a Chieri, sanzioni da oltre 1.000 euro ai proprietariIn strada spesso alcune persone abbandonano la spazzatura di casa, ma alcuni lasciano (anche per molti anni) delle auto che non si muovono più e... Fondi pubblici: allarme Corte, 88 milioni recuperati nel 2025La Corte dei Conti suona un campanello d'allarme: il fenomeno delle condotte dolose nell'uso dei fondi pubblici, compresi quelli europei e del Pnrr,... Aggiornamenti e notizie su Furti d'auto allarme SUV oltre 2 000... Temi più discussi: Furti d’auto: le auto più rubate e le regioni più colpite; Furti d’auto, allarme Suv: nel 2025 LoJack recupera oltre 2.000 veicoli; Furti d’auto, allarme Suv: nel 2025 recuperati oltre 2.000 veicoli grazie a LoJack. Lazio e Campania le regioni più colpite; Furti auto, allarme rosso per i Suv. Furti d’auto, allarme SUV: oltre 2.000 veicoli recuperati nel 2025Nel 2025 sono stati recuperati in Italia 2.070 veicoli rubati grazie alle tecnologie LoJack, per un valore complessivo superiore a 74 milioni di euro. Oltre la metà dei ritrovamenti riguarda la catego ... adnkronos.com Furti d’auto, allarme SUV: nel 2025 LoJack recupera oltre 2.000 veicoli. Lazio e Campania in testaIl fenomeno dei furti d’auto in Italia continua a evolversi, con organizzazioni criminali sempre più strutturate e tecnologie sofisticate. Nonostante questo scenario complesso, il 2025 si chiude con r ... megamodo.com Il personale lancia l’allarme: "Turni logoranti e l'ombra della criminalità all'uscita.... #ESCALATION #furti #OSPEDALE #parcheggio #sicurezza - facebook.com facebook Sono 21 le persone arrestate dalla Polizia di Stato a Bologna nel corso dell’ultima settimana, in particolare per droga, rapine e furti. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati quasi 2 kg di stupefacenti, tra hashish, marijuana, cocaina e crack, insieme a x.com